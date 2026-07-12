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Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

Ambas senadoras reportaron ingresos netos y cuentas bancarias sin detallar saldos.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 12, 2026 02:14 p.m.
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Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos
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      Las senadoras por San Luis Potosí Verónica Rodríguez Hernández y Ruth Miriam González Silva reportaron no contar con bienes inmuebles, vehículos ni bienes muebles en sus declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con los documentos presentados ante el Senado de la República y revisados por la organización Ciudadanos Observando. 

      La declaración patrimonial de modificación de Verónica Rodríguez Hernández, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), fue presentada el 28 de mayo de 2025 con el número 31005. En el documento, la legisladora indicó que no cuenta con casas, vehículos ni bienes muebles registrados a su nombre. También reportó cuatro cuentas bancarias: tres de ahorro y una de nómina, aunque la versión pública no muestra las instituciones financieras ni los saldos disponibles. 

      Ciudadanos Observando señaló que Rodríguez Hernández declaró una remuneración neta de 131 mil 874 pesos correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2024, cuando inició funciones como senadora. La organización indicó que, al revisar información de la Plataforma Nacional de Transparencia, encontró datos que no coinciden con lo reportado en la declaración, al señalar que aparece una dieta neta mensual de 131 mil 874 pesos y un aguinaldo neto de 253 mil 234 pesos. La senadora también informó tres tarjetas de crédito departamentales, sin que la versión pública detalle los montos pendientes. 

      En el caso de Ruth Miriam González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su declaración patrimonial fue presentada el 22 de mayo de 2025 ante la Contraloría Interna del Senado y corresponde al ejercicio fiscal 2024. La legisladora reportó ingresos netos por 625 mil 793 pesos durante ese año por su cargo público y señaló no contar con casas, terrenos, vehículos ni bienes muebles registrados a su nombre. 

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      La declaración de González Silva incluye dos cuentas de ahorro, sin información pública sobre bancos o saldos, así como una tarjeta de crédito bancaria con una deuda original de 275 mil pesos adquirida en 2017. Ciudadanos Observando indicó que la falta de bienes registrados a nombre propio no representa por sí misma una irregularidad, pero señaló que las versiones públicas de las declaraciones no permiten conocer información como saldos bancarios, adeudos actuales o posibles bienes utilizados por las legisladoras.

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