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Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

Autoridades estatales invitan a ciudadanos a reportar problemas en transporte para fortalecer comunicación y atención

Por Rubén Pacheco

Julio 12, 2026 02:27 p.m.
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Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades
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      Existen algunas rutas del sistema de transporte urbano colectivo que tardan más del tiempo de espera que debiera ser, debido a la insuficiencia de unidades, reconoció Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      Dijo lo anterior al cuestionarle si tiene conocimiento de las condiciones en que opera la ruta 38 que conecta la zona centro con colonias del sector norte, pues de acuerdo con usuarios,  deben de esperar hasta dos horas para transbordarlo.

      Afirmó que, en dicha línea se incorporaran dos autobuses más, medida que permitirá disminuir la espera de los pasajeros que buscan llegar a sus destinos.

      Subrayó que, aunque la dependencia estatal trabaja para mantener comunicación con los Comités Ciudadanos de Movilidad de la zona metropolitana, no existen estos cuerpos colegiados en todas las colonias, por ello, exhortó a los residentes donde tengan problemas con el paso del transporte, comunicarse a la secretaría vía telefónica o mediante redes sociales.

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      "Hay faltan de unidades, porque es uno de los problemas que hemos venido arrastrando aqui en San Luis Potosí, y hemos tratado de mejorar", admitió Martínez Acosta.

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