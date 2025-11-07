Productores de 3 Mpios. huastecos recibirán apoyo

Solo en tres municipios de la región Huasteca afectados por las recientes inundaciones, se acumulan cerca 8 mil hectáreas afectadas en el campo, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos(Sedarh).

Describió que, derivado de los recorridos realizados por personal de la Sedarh, se documentaron 7 mil 390 hectáreas en Ébano, cerca 385 hectáreas en Tampacán y más de 200 hectáreas en Axtla de Terrazas.

“Vamos viendo más o menos los reportes, yendo a los ejidos, a los municipios a ponernos de acuerdo con la gente. Qué fue su afectación, en qué los podemos ayudar, dónde es a dónde nos debemos mover”, expuso.

Es decir, todavía falta contabilizar los daños registrados en las demás municipalidades siniestradas, cuyo censo sigue su elaboración, complementó el funcionario estatal, quien la semana pasada estimaba los daños parciales de entre 15 mil y 20 mil hectáreas.

Matizó que la dependencia estatal se encuentra a la espera que el gobierno federal,concluya su censo de afectaciones, y a partir de ahí determinar cómo se facilitará el apoyo, es decir, por hectárea, semilla u otro criterio.

“Antes que nada, quisiera decirle a todos los que no están escuchando que hoy venimos a una entrega simbólica (…) que es para la Unión Ganadera de la Huasteca, que le vamos a entregar 10 millones de pesos el día de hoy en implementos, que ellos escogieron para sus asociaciones”, remató.