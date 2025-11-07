logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Productores de 3 Mpios. huastecos recibirán apoyo

Tras las pasadas inundaciones, cerca de 8 mil hectáreas resultaron dañadas y la Sedarh hará entrega de beneficios

Por Rubén Pacheco

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Productores de 3 Mpios. huastecos recibirán apoyo

Solo en tres municipios de la región Huasteca afectados por las recientes inundaciones, se acumulan cerca 8 mil hectáreas afectadas en el campo, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos(Sedarh).

Describió que, derivado de los recorridos realizados por personal de la Sedarh, se documentaron 7 mil 390 hectáreas en Ébano, cerca 385 hectáreas en Tampacán y más de 200 hectáreas en Axtla de Terrazas.

“Vamos viendo más o menos los reportes, yendo a los ejidos, a los municipios a ponernos de acuerdo con la gente. Qué fue su afectación, en qué los podemos ayudar, dónde es a dónde nos debemos mover”, expuso.

Es decir, todavía falta contabilizar los daños registrados en las demás municipalidades siniestradas, cuyo censo sigue su elaboración, complementó el funcionario estatal, quien la semana pasada estimaba los daños parciales de entre 15 mil y 20 mil hectáreas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Matizó que la dependencia estatal se encuentra a la espera que el gobierno federal,concluya su censo de afectaciones, y a partir de ahí determinar cómo se facilitará el apoyo, es decir, por hectárea, semilla u otro criterio.  

“Antes que nada, quisiera decirle a todos los que no están escuchando que hoy venimos a una entrega simbólica (…) que es para la Unión Ganadera de la Huasteca, que le vamos a entregar 10 millones de pesos el día de hoy en implementos, que ellos escogieron para sus asociaciones”, remató. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas no pedirá aumento para 2026
Interapas no pedirá aumento para 2026

Interapas no pedirá aumento para 2026

SLP

Samuel Moreno

Ya colocan decoración en el C. Histórico
Ya colocan decoración en el C. Histórico

Ya colocan decoración en el C. Histórico

SLP

Samuel Moreno

Llegamos a la temporada navideña en la capital del estado

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP
Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

SLP

Leonel Mora

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila
Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

SLP

Martín Rodríguez

Dejó en libertad a un confeso de violar a una bebé