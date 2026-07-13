Se invertirán 7.5 mdp en infraestructura sanitaria: Interapas

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El organismo operador Interapas, comenzó un nuevo paquete de obras de rehabilitación sanitaria en distintos sectores de la zona metropolitana de San Luis Potosí, con una inversión superior a los 7.5 millones de pesos destinada a la renovación de infraestructura que, de acuerdo con la dependencia, ya había agotado su vida útil.

El tercer paquete de intervenciones contempla once obras enfocadas principalmente en la sustitución de redes y colectores sanitarios en vialidades y zonas donde se han presentado problemas derivados de la antigüedad del sistema de drenaje. Entre los trabajos destacan la rehabilitación de colectores que brindan servicio a varias colonias y la renovación de líneas sanitarias en calles que durante años no habían recibido mantenimiento.

Durante la presente semana arrancaron cuatro de las obras consideradas prioritarias. Los trabajos se desarrollan en un tramo del colector sanitario de la calle Albino García, así como en la línea sanitaria de la calle Barrio de Santiago. También iniciaron labores en la calle Antonio de Valdez, en la colonia Constituyentes, y en la calle Escandón, ubicada en el barrio de San Juan de Guadalupe.

Según la información difundida por el organismo, la intervención en la calle Antonio de Valdez busca mejorar las condiciones de una vialidad utilizada para la conexión entre la zona sur de la ciudad y el Centro Histórico, mientras que las demás obras atienden infraestructura sanitaria con varios años de operación.

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El programa contempla además trabajos en las calles Benjamín Argumedo, Ponciano Arriaga Norte, Montes de Oca, Antonio Otahegui y Arquímedes, entre otras vialidades. Interapas señaló que estas acciones forman parte de una tercera etapa de atención a la red sanitaria y son financiadas con recursos obtenidos a través del pago de los servicios de agua potable y drenaje.