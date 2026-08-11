Prohíben apartar lugares para aparcar en la Feria

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Durante los primeros tres días de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital retiró más de mil objetos utilizados para apartar espacios de estacionamiento en la vía pública, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que el retiro de cubetas, botes y otros objetos se mantiene diariamente en las inmediaciones del recinto ferial, debido a que particulares colocan estos artículos frente a sus domicilios para reservar lugares de estacionamiento. Aunque reconoció que en algunos casos son los propios habitantes de la zona quienes realizan esta práctica, aclaró que los espacios exteriores forman parte de la vía pública.

Villa Gutiérrez indicó que la única excepción corresponde a los accesos a las cocheras, los cuales deben mantenerse libres para permitir la entrada y salida de los vehículos de los propietarios. Fuera de esos espacios, dijo, no existe autorización para que los ciudadanos se apropien de lugares en la calle mediante objetos que impidan que otros automovilistas puedan estacionarse.

El titular de la SSPC capitalina explicó que, por ahora, la medida consiste en retirar los objetos y no en aplicar sanciones a quienes los colocan. Reconoció que esta acción genera molestia entre algunas personas, particularmente cuando se les retiran cubetas u otros artículos colocados frente a sus viviendas, pero sostuvo que se trata de espacios públicos que deben permanecer disponibles.

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El operativo forma parte de las acciones de ordenamiento vial implementadas durante la Fenapo, cuya realización incrementa considerablemente el flujo vehicular en la zona.

Villa Gutiérrez afirmó que, hasta el momento, los primeros días de la feria han transcurrido con saldo blanco, mientras continúan los recorridos para mantener despejadas las vialidades y evitar que los espacios públicos sean apartados.