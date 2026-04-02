Pronostican tormentas en zona Centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este jueves 2 de abril se prevé un ambiente caluroso en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde, principalmente en el Altiplano y el norte de la zona Centro.

De acuerdo con la dependencia, además del calor durante el día, las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas, por lo que se mantiene vigilancia ante posibles cambios en el clima.

Asimismo, se emitió una fase de alerta por potencial de tormentas fuertes durante el fin de semana.

La CEPC también advirtió sobre riesgo de incendios forestales y urbanos, especialmente en las regiones Centro y Altiplano, debido a las altas temperaturas y condiciones secas.

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En cuanto a la salud, recomendó abrigarse adecuadamente, sobre todo en niñas, niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias ante variaciones de temperatura.

Finalmente, reiteró que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911 o al 089 para denuncia anónima.