Comparece la fiscal y congresistas le aceptan su discurso

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, enfrentó cuestionamientos sobre filtraciones de información relacionadas con investigaciones en curso y la limitada comunicación institucional con medios de comunicación. A pesar de estas inquietudes, las y los legisladores, realizaron pocos señalamientos directos sobre el desempeño general de la Fiscalía.

García Cázares aseguró que la incidencia delictiva de alto impacto, como los homicidios dolosos, muestra una tendencia a la baja. Según sus cifras, entre 2024 y 2025 los homicidios dolosos disminuyeron 47.75%, registrándose nueve casos en noviembre de 2025, por debajo de la media nacional de 54.5%. En cuanto al robo de vehículos, reportó una reducción aproximada del 37% respecto al año anterior.

En el combate al narcomenudeo, la fiscal señaló que se abrieron 7 mil 825 carpetas de investigación por delitos contra la salud, lo que representa un aumento del 61% frente a las 4 mil 865 del año previo. El número de personas vinculadas a proceso casi se duplicó, pasando de 2 mil 389 a 4 mil 653, un incremento del 95%. Además, dijo que, a través de operativos coordinados con la Mesa de Construcción de la Paz, se pusieron a disposición judicial a 410 personas consideradas generadoras de violencia, y se aseguraron 65kg de marihuana, 734 gramos de metanfetamina, 726 gramos de cocaína, armas de fuego, granadas y materiales relacionados con almacenamiento de drogas, en operativos realizados en Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes.

Respecto a la comunicación institucional, la diputada priísta Frinné Azura cuestionó a la fiscal sobre la estrategia de información de su área tras la difusión de videos presuntamente filtrados de investigaciones. García Cázares afirmó que existe una estrategia “sólida y eficaz”, aunque aclaró que ciertas investigaciones no pueden difundirse por su delicadeza. Su declaración contrasta con casos recientes, como la filtración de un video de una confesión relacionada con una investigación por violación en la Facultad de Derecho.

Sobre la desaparición de personas, García Cázares explicó al diputado Marco Gama, de Movimiento Ciudadano, que la creación de una Fiscalía Especializada requiere reformas legales y mayor presupuesto. Desde noviembre se publicó una convocatoria para integrar el área, pero la fiscal advirtió que se necesitan más recursos y personal.