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Propone RGC "más mano" dura a portales

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Propone RGC "más mano" dura a portales
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      En medio de los pronunciamientos de asociaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que las páginas digitales deben ser penalizadas por uso indebido de contenido audiovisual con inteligencia artificial, así como publicar contenido falso.

      Pese a lo declarado, atajó que su pronunciamiento no hace referencia a las iniciativas del diputado Héctor Serrano Cortés sobre regulación de portales y manejo inadecuado creado, a partir de inteligencia artificial (IA).

      El mandatario estatal señaló que debe regularse el manejo de dichas plataformas, porque manipulan el contenido y no facilitan un correo electrónico o contacto para solicitar el derecho de réplica respecto a la publicación de una información.

      "Son operadores políticos y claro que debe de haber una penalización, porque de primera instancia se están robando el trabajo de ustedes, a todos esos portales fake  no los veo aquí filmando (sic) o tomando la nota para subirlo a su medio", agregó.

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      Recriminó que tales espacios no sólo pretenden dañar la imagen pública de las personas en general, sino también apropiarse del contenido -audios y videos- de los medios de información formalizados y asumirse como periodistas.

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