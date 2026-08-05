Proponen acortar precampañas electorales a 20 días

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El calendario electoral de San Luis Potosí enfrenta una nueva propuesta de ajuste. A la iniciativa que plantea reducir las campañas a 45 días para todos los cargos de elección popular, se suma ahora un proyecto para acortar los periodos de precampaña y establecer una duración de 20 días para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

La propuesta fue presentada nuevamente por la diputada Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo el pasado 30 de julio y plantea reformar el artículo 319 de la Ley Electoral del Estado para modificar los plazos actuales: reducir de 40 a 20 días la precampaña para la gubernatura y de 25 a 20 días las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos.

De aprobarse, el ajuste también modificaría las fechas del calendario electoral. La precampaña para la gubernatura concluiría el 8 de febrero, en lugar del 28 de febrero, mientras que las de diputaciones y ayuntamientos finalizarían el 23 de febrero, cinco días antes de lo establecido actualmente en la legislación local.

En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que el artículo 116 de la Constitución Federal establece un límite máximo para las precampañas, pero no fija un periodo mínimo, por lo que las entidades federativas tienen facultades para determinar su duración siempre que no rebasen ese tope. Bajo esa interpretación, la iniciativa sostiene que un periodo de 20 días se mantiene dentro de los parámetros constitucionales.

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El proyecto de reforma ahora propuesto señala que la reducción de tiempos no modificaría los procesos internos de selección de candidaturas de los partidos políticos, sus métodos de elección, ni las reglas relacionadas con fiscalización, propaganda o financiamiento de campañas.