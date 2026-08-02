Proponen ampliar la experiencia laboral

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El servicio social y las prácticas profesionales podrían contar como experiencia laboral para quienes buscan su primer empleo en San Luis Potosí. Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado propone reformar las leyes de Educación y para el Ejercicio de las Profesiones para que ese periodo sea reconocido oficialmente durante los procesos de contratación.

La reforma busca que las instituciones de educación superior expidan constancias con validez oficial que acrediten las actividades y competencias desarrolladas por las y los estudiantes durante el servicio social y las prácticas profesionales. El reconocimiento aplicaría siempre que las funciones desempeñadas sean acordes con el perfil de egreso y serviría como comprobante de experiencia profesional ante empleadores de los sectores público, privado y social.

El proyecto también establece que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) emita los lineamientos para incorporar ese reconocimiento en las constancias de educación superior. Además, modifica la definición de servicio social en la Ley para el Ejercicio de las Profesiones para reconocerlo como un trabajo de naturaleza profesional y contabilizar ese periodo como experiencia laboral para futuras contrataciones.

La iniciativa, presentada por la diputada Sara Rocha Medina, sostiene que la falta de experiencia continúa siendo una de las principales barreras para que las y los jóvenes accedan al mercado laboral. De acuerdo con los datos citados en el documento, el 33.4 por ciento de las personas egresadas en México no encuentra empleo al concluir sus estudios y, en el primer trimestre de 2025, San Luis Potosí registró 40 mil 900 personas desempleadas.

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En caso de ser aprobada, la reforma obligaría a las instituciones de educación superior y a la SEGE a adecuar sus lineamientos y formatos de constancias en un plazo de 90 días naturales. El beneficio también alcanzaría a las y los estudiantes que se encuentren realizando su servicio social o prácticas profesionales cuando el decreto entre en vigor.