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Proponen ley para atender el cáncer infantil en SLP

Por Daniel Ortiz

Julio 21, 2026 03:00 a.m.
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Proponen ley para atender el cáncer infantil en SLP
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      La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa para crear la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de San Luis Potosí.

      La propuesta busca establecer mecanismos de coordinación para canalizar recursos materiales y personal especializado hacia la atención de menores de 18 años con cáncer, así como facilitar revisiones periódicas, diagnósticos tempranos y tratamientos integrales.

      La legisladora señaló que el cáncer constituye una de las principales causas de muerte entre niñas, niños y adolescentes en México, principalmente por leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

      El proyecto también contempla una coordinación estatal, un consejo y una Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y Adolescencia, además de la aportación de información al registro nacional en la materia.

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      Azuara Yarzábal sostuvo que la iniciativa pretende armonizar la legislación potosina con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. También afirmó que responde a reclamos por las dificultades que enfrentan algunas familias para acceder a diagnósticos y tratamientos oportunos y de calidad.

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