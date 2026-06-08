Proponen reforma a Ley Orgánica del Poder Legislativo

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Las observaciones que realice el gobernador a leyes o decretos aprobados por el Congreso del Estado sólo podrían discutirse y votarse en los artículos objetados por el Poder Ejecutivo, de prosperar una iniciativa presentada para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento interno.

La propuesta será presentada por la diputada priista Sara Rocha Medina y plantea reformar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 63 del Reglamento del Congreso del Estado, con el propósito de establecer el procedimiento que deberá seguirse cuando el Ejecutivo ejerza su facultad de veto.

Entre los cambios planteados se establece que, una vez recibidas las observaciones del Ejecutivo estatal, las comisiones legislativas y el Pleno sólo discutirán y votarán los artículos observados, modificados o adicionados por el gobernador.

La iniciativa también propone incorporar al Reglamento del Congreso que, en los casos de observaciones realizadas a un proyecto de ley o decreto, las comisiones dictaminadoras se limiten al análisis de los artículos señalados por el Ejecutivo. Además, señala que el Pleno podrá confirmar o desechar las observaciones mediante el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

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En la exposición de motivos, la legisladora señala que la propuesta busca dar claridad al procedimiento para atender las observaciones realizadas por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. La propuesta se presenta meses después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ejerciera su facultad de veto sobre la denominada "Ley Esposa", una reforma electoral aprobada por el Congreso local.