Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Protegen parque en Villa Hidalgo

En Villa Hidalgo, la colaboración con residentes del parque urbano es clave para proteger el lugar y su biodiversidad.

Por Rubén Pacheco

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Protegen parque en Villa Hidalgo

Bajo la categoría de parque urbano, el sitio denominado "Villa Hidalgo" ubicado en el municipio del mismo nombre, fue declarado Área Natural Protegida (ANP) estatal, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Refirió que la ANP consta de una superficie de 286.3895 hectáreas, destinada a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los sistemas naturales existentes, distribuida en cuatro polígonos.

Anunció que la próxima semana la dependencia estatal entregará el espacio de preservación, donde no solo se favorece el ecosistema local, sino que también genera impacto en los programas estatal y nacional de desarrollo.

Reconoció que, debido a la necesidad de financiamiento para establecer el Plan de Manejo, por el momento se trabaja en colaboración con los residentes del parque urbano, a fin de preservar y proteger el lugar.

Puntualizó que la declaratoria no modifica el régimen de propiedad ni de posesión de la tierra comprendida dentro del polígono decretado, quedando a salvo los derechos de sus propietarios y poseedores para realizar actos traslativos de dominio o de posesión.

