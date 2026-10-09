Defiende Serrano trabajo legislativo tras impugnaciones a reformas

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Las impugnaciones contra reformas del Congreso de San Luis Potosí no significan, por sí mismas, que exista una falla en el trabajo legislativo, sostuvo Héctor Serrano Cortés, secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), al ser cuestionado sobre si la judicialización recurrente de las leyes evidencia falta de análisis jurídico.

El diputado defendió que el Congreso cuenta con "un cuerpo de asesores con años e incluso décadas de experiencia para revisar que las propuestas cumplan con los requisitos legales". Sin embargo, reconoció que la última palabra corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyas resoluciones establecen precedentes y jurisprudencia.

Entre los asuntos recientes se encuentran las impugnaciones contra los nuevos requisitos para encabezar la Fiscalía General del Estado y contra la reforma electoral que redujo los plazos de precampaña. A estos casos se suma la invalidez del esquema de alternancia obligatoria de género para la gubernatura, determinada por la Corte en septiembre de 2026.

Sobre las reformas electorales, Serrano sostuvo que la reducción de los plazos de precampaña responde a la intención de disminuir el impacto en el erario. Mencionó además que el marco jurídico vigente es suficiente para garantizar la consolidación de la democracia en el próximo proceso electoral, aunque reconoció que algunas disposiciones deben revisarse.

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Ante el cuestionamiento sobre la frecuencia de las controversias, insistió en que estas pueden tener distintas interpretaciones y consideró que la revisión de las leyes por parte de la SCJN representa un equilibrio aceptable.

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"Le pueden dar la connotación que sea, yo acabo de expresar la motivación. Sin embargo, también muchas ha aprobado la Corte y muchas de la propia Corte ha revisado, hoy están vigentes como consecuencia de la revisión. Yo creo que finalmente es un equilibrio aceptable", concluyó.