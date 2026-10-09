Senado rechaza solicitud ciudadana de quitar fuero a Inzunza

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El Senado de la República rechazó la solicitud ciudadana, firmada por más de 26 mil personas, de quitarle el fuero al morenista Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de pactar con el narcotráfico, así como también evitó responder a la petición de una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, para exigirle que el legislador enfrente la justicia sin su fuero político.

En el oficio con fecha del pasado 1 de octubre y compartido por la autora de la petición creada en la plataforma Change.org, Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se lee que dicha decisión de dejar el escaño corresponde a cada legislador.

"Se concluye que la decisión respecto de la solicitud de licencia corresponde a cada senador, por lo que tales peticiones se encuentran sujetas a las disposiciones que regulan el ejercicio y la permanencia en el cargo de las y los Senadores", se lee en el escrito firmado por Luis Genaro Vásquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos.



"El Senado responde con evasivas", acusa Vania Pérez Morales

La respuesta de la Cámara Alta generó molestia por parte de Pérez Morales, quien en redes sociales expresó: "¡26,183 ciudadanos exigen respuestas y el Senado responde con evasivas!", debido a que, según explicó, lo que las y los ciudadanos solicitaron fue una audiencia para exigir que el senador Inzunza enfrente la justicia sin fuero político.

"¡Y ni siquiera respondieron a nuestra solicitud de audiencia! La omisión y el silencio frente a acusaciones tan graves también son una forma de complicidad política. ¿Así responde el Senado a más de 26 mil ciudadanos que exigen justicia? ¿Ustedes cómo interpretarían esta respuesta?", arremetió la extitular del Sistema Nacional Anticorrupción en su cuenta de X.

Cabe destacar que el pasado 29 de septiembre, un grupo de la sociedad civil de Sinaloa, entre ciudadanos, activistas y abogados, acompañados por la senadora del PRI, Paloma Sánchez, así como Vania Pérez Morales, entregaron en el Senado cerca de 23 mil 500 mil firmas que exigían la separación de Inzunza de su escaño.

La petición fue creada desde el pasado 26 de agosto con el nombre de "Acusado de narcotráfico, Inzunza debe dejar el Senado" y hasta el momento, con un total de 26 mil 322 firmas, sigue sumando peticiones para que el morenista deje el recinto legislativo y se enfrente a la justicia.

Sin embargo, en su oficio de respuesta, el Senado argumentó lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que regula aspectos relativos al ejercicio de las funciones de las y los Legisladores. Además enfatizó que los artículos 6, 11, 12 y 14 del Reglamento del Senado de la República, disponen que las y los Senadores ejercen sus funciones y desarrollan su actividad parlamentaria en dichos términos y bajo las disposiciones previstas en el marco jurídico aplicable, por lo que la decisión corresponde a cada legislador.