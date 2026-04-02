Protestan por detención de educadora del IMSS

Por la detención de una trabajadora acusada de una supuesta agresión sexual en contra de un alumno, empleadas de la guardería infantil No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la calle Manuel José Othón, laboran bajo protesta.

Protesta y reclamos de las empleadas

Con pancartas y cartulinas colocadas en la fachada del inmueble, ubicado en el lado norte de la Alameda Juan Sarabia, mostraron su inconformidad por la aprehensión reciente de su compañera.

Reclamaron que la labor docente no debería de ser penalizada con prisión, dado que las educadoras pugnan por la educación, el sano desarrollo y el cuidado de las y los niños matriculados.

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Denuncia y proceso legal

De acuerdo con información recabada, el año pasado una madre de familia denunció que su hijo sufrió una agresión sexual, por lo cual, presentó una querella en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la institución determinó que el ataque sexual no se habría cometido al interior de las instalaciones, según cámaras de videovigilancia, la entidad de procuración de justicia determinó la acción penal en contra de la empleada, quien fue detenida el lunes pasado al salir de la guardería.

Hasta el momento, la Oficina de Representación del IMSS en la entidad no ha emitido ningún pronunciamiento formal acerca del procedimiento administrativo que se inició hacia la educadora.