logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS EQUIPOS!

Fotogalería

¡VAMOS EQUIPOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protestan por detención de educadora del IMSS

La guardería Número uno luce llena de carteles con consignas

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan por detención de educadora del IMSS

Por la detención de una trabajadora acusada de una supuesta agresión sexual en contra de un alumno, empleadas de la guardería infantil No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la calle Manuel José Othón, laboran bajo protesta.

Protesta y reclamos de las empleadas

Con pancartas y cartulinas colocadas en la fachada del inmueble, ubicado en el lado norte de la Alameda Juan Sarabia, mostraron su inconformidad por la aprehensión reciente de su compañera.

Reclamaron que la labor docente no debería de ser penalizada con prisión, dado que las educadoras pugnan por la educación, el sano desarrollo y el cuidado de las y los niños matriculados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Denuncia y proceso legal

De acuerdo con información recabada, el año pasado una madre de familia denunció que su hijo sufrió una agresión sexual, por lo cual, presentó una querella en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque la institución determinó que el ataque sexual no se habría cometido al interior de las instalaciones, según cámaras de videovigilancia, la entidad de procuración de justicia determinó la acción penal en contra de la empleada, quien fue detenida el lunes pasado al salir de la guardería.

Hasta el momento, la Oficina de Representación del IMSS en la entidad no ha emitido ningún pronunciamiento formal acerca del procedimiento administrativo que se inició hacia la educadora.

LEA TAMBIÉN

IMSS llama a prevenir accidentes durante Semana Santa en todo México

Revisar vehículos, usar cinturón y supervisar niños son medidas clave para evitar incidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CEDH arrastra informe desde 2019 en medio de crisis de desapariciones
CEDH arrastra informe desde 2019 en medio de crisis de desapariciones

CEDH arrastra informe desde 2019 en medio de crisis de desapariciones

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputado señala debilidad del Consejo y posible comparecencia.

Pronostican tormentas en zona Centro de SLP
Pronostican tormentas en zona Centro de SLP

Pronostican tormentas en zona Centro de SLP

SLP

Pulso Online

Prevén lluvias por la tarde

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp
Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

SLP

Jaime Hernández

Entre 2024 y 2025, los adeudos crecieron 18.25 por ciento, revela su cuenta pública

Juzgado da golpe a mineras
Juzgado da golpe a mineras

Juzgado da golpe a mineras

SLP

Ana Paula Vázquez

Cancela concesiones otorgadas en territorio del pueblo wixárika