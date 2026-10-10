Sedesore detalla protocolo para programas sociales en elecciones

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A unas semanas del inicio del proceso electoral local concurrente, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), describió el protocolo que se aplicará durante los programas sociales, a fin de evitar acciones que violenten la equidad en la contienda electoral.

Dijo que la Secretaría General del Gobierno del Estado es la instancia que instruirá a la Sedesore sobre los tiempos establecidos de cómo deberán operar los funcionarios operativos de los diferentes programas asistenciales.

"Ya nos comenzaron a llegar los primeros oficios, donde nos van solicitando alguna información", añadió.

Precisó que, en febrero del próximo año, las primeras medidas consistirán en modificaciones de los colores gubernamentales y las leyendas, las cuales acompañarán las cajas donde se entregan las despensas del esquema alimentario.

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En entrevista, subrayó que durante la distribución de los apoyos, los representantes institucionales ya no deberán personalizar ni hacer énfasis en determinado funcionario.

Es decir, tendrán prohibido mencionar que el programa se entrega a nombre del gobernador, de un secretario de estado o alguien en específico, sino simplemente referir de forma generalizada al Gobierno del Estado, remarcó.

Reconoció que, si los delegados en los municipios llegaran a incurrir en irregularidades, cada uno de ellos deberá responder a las posibles sanciones o medidas de apremio que imponga el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Recordó que, de acuerdo con el posicionamiento del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, todo aquel funcionario que aspire a un cargo de elección popular deberá solicitar licencia o presentar su renuncia de manera formal.