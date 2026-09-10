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Alertan a población por fraude en becas

Desconoce Sedesore a grupo de WhatsApp que ofrece entregarlas

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Alertan a población por fraude en becas
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      CIUDAD VALLES.- Intentan estafar a mujeres con una supuesta intermediaria entre los programas de becas para madres solteras, en varios sectores de Valles.

      En varios muros de escuelas y en lugares públicos han colocado anuncios en los que se invita a formar parte de una beca de 1 mil 500 mensuales que se gestionarían con alguien llamado María Luisa Hernández (teléfono: 4443063360), quien incluiría a las interesadas en un grupo de difusión donde se les informaría de entregar documentos y cuándo cobrar.

      El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Jesús Guadalupe González Vargas desconoció la invitación hecha por la red social de interacción inmediata y refirió que todo se podría tratar de un fraude.

      La asociación que según hace la invitación es Alianza Humana, pero no tiene registro visible ni advertido.

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