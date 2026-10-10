Fotos | Dos choques en Soledad dejan daños en 4 vehículos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un choque de dos camionetas se registró en la carretera Rioverde y puente Los Pinos, pero solamente se reportan daños materiales.

El accidente se suscitó en la parte descendente del puente de avenida de Los Pinos con dirección al Distribuidor Juárez, donde el impacto por alcance dejó dañada la parte frontal de una camioneta Nissan y otro vehículo.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del incidente.

En otro choque, dos vehículos resultaron dañados en el Circuito Potosí y entrada a Huerta Real, en Soledad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El chofer de una camioneta que salía del fraccionamiento Huerta Real, al incorporarse al Circuito Potosí, le cortó la circulación a un taxi. Sólo se reportaron daños materiales.