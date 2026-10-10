El Barça suma su octava victoria en Liga
Iguala el récord de la época de Martino en la temporada 2013-14
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Barcelona sumó ante el Getafe (3-0) su octava victoria en otras tantas jornadas de LaLiga EA Sports e igualó el mejor arranque liguero de la historia del club, establecido por el equipo que dirigía el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.
Como si el tiempo no hubiera pasado, el Barcelona retomó LaLiga EA Sports después de tres semanas de parón con la misma autoridad exhibida hasta entonces y derrotó este sábado en el Spotify Camp Nou al Getafe (3-0) con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde
Con este triunfo, el conjunto azulgrana se afianza como líder con 24 puntos y un balance de 34 goles a favor y siete en contra.
Si el Barça de Flick vence dentro de una semana al Betis en el Benito Villamarín, firmará el mejor inicio liguero de su historia e igualará, además, el récord de nueve victorias consecutivas desde el comienzo del campeonato que firmó el Real Madrid en la temporada 1968-69.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El Barça de Martino, que contaba en sus filas con jugadores como Leo Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, también sumó 24 puntos en las ocho primeras jornadas, aunque con 28 goles a favor y seis en contra.
En la novena jornada, empató sin goles ante Osasuna y puso fin a su racha de victorias. La primera derrota no llegó hasta la decimoquinta jornada, frente al Athletic Club.
Pese a su excelente arranque, el equipo de Martino no conquistó aquella Liga, que se llevó el Atlético de Madrid de Diego Simeone tras empatar (1-1) en el Camp Nou en la última jornada.
no te pierdas estas noticias
El Barça suma su octava victoria en Liga
EFE
Iguala el récord de la época de Martino en la temporada 2013-14
Liga MX | Horarios y canales de la jornada sabatina
El Universal
Los partidos de hoy definirán posiciones clave rumbo a la Liguilla
César Montes anota en triunfo del Lokomotiv
El Universal
Lokomotiv Moscú alcanzó 10 puntos y se mantiene en zona de descenso tras vencer 5-0 al FC Fakel Vorónezh.