Fallece motociclista embestido por un camión

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TAMAZUNCHALE.- Un joven motociclista perdió la vida luego de ser embestido por un camión de volteo, cuyo conductor se dio a la fuga, en la carretera Tamazunchale-Chapulhuacanito.

El trágico accidente ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura de la localidad Arroyo de los Patos, donde falleció Néstor "N", de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de Limajyo.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales, el joven conducía una motocicleta y acababa de incorporarse a la carretera cuando fue embestido por un camión de volteo de color rojo, cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Debido al fuerte impacto, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y fue arrollado por la pesada unidad. Sin embargo, el camionero no se detuvo para auxiliarlo y continuó su marcha, dándose a la fuga.

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Al sitio acudieron socorristas de distintas corporaciones de emergencia, quienes revisaron al joven, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones encaminadas a esclarecer los hechos y localizar al conductor involucrado.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para los procedimientos de ley.