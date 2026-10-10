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Suspenden carrera atlética del Congreso

No logró el apoyo de la Policía Vial, debido a compromisos operativos contraídos previamente

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 10, 2026 01:52 p.m.
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Suspenden carrera atlética del Congreso
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      La carrera atlética "Un Legado a la Nación", programada para el 11 de octubre en San Luis Potosí, fue suspendida, luego de que la Policía Vial capitalina argumentó que se vio imposibilitada para la asignación de oficiales de seguridad vial.

      El evento será reprogramado, de acuerdo con el anuncio del Congreso del Estado.

      La competencia, organizada por el Legislativo junto con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), contemplaba recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. El Congreso reportó más de mil personas inscritas, entre niñas, niños, jóvenes, familias con mascotas y atletas.

      La negativa municipal se comunicó mediante un oficio con clave SSPC/DGPVM/753/X/ de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En el documento, la dependencia indicó que no era posible autorizar la actividad ni asignar personal, debido a compromisos operativos contraídos previamente. 

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      Ante este escenario, el presidente de la Directiva del Congreso, Luis Fernando Gámez Macías, informó que se buscará una nueva sede en el parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      La carrera contemplaba la salida y la meta frente al Congreso del Estado, en Plaza de Armas, en el Centro Histórico. Las tres distancias previstas recorrerían distintas calles de esta zona.

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