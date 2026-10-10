"Simón" tocará tierra este domingo en Jalisco; paran actividades

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este sábado, a partir de las 16:00 horas, se suspenderán las actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit ante el avance del huracán Simón, que alcanzó la categoría 4.

A través de redes sociales, la Mandataria federal señaló que, de acuerdo con la trayectoria prevista, el ciclón tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre, entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

Ante el fenómeno meteorológico, exhortó a la población a permanecer en lugares seguros, evitar traslados innecesarios y atender las indicaciones de Protección Civil. Advirtió que los vientos se intensificarán esta tarde en Colima y Jalisco.

En cuanto a las afectaciones por las lluvias en Guerrero, Sheinbaum informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido 90.57% del servicio eléctrico en menos de 12 horas, mientras continúan los trabajos de atención en las zonas afectadas de Acapulco.

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