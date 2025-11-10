Proyecta la AMPI fortalecer crédito habitacional en 2026

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) proyecta que 2026 será un año clave para el fortalecimiento de la vivienda social en México, resultado de los programas y estrategias implementadas en los últimos años para ampliar el acceso al crédito y diversificar las opciones de financiamiento.

Olga Espitia Lanuza, presidenta de la AMPI en San Luis Potosí, destacó que los avances logrados en materia de crédito habitacional permitirán que más familias puedan adquirir una vivienda digna, con nuevas modalidades que facilitan el acceso a propiedades de mayor valor y mejor ubicación.

“2026 será un año en el que se verán reflejados los esfuerzos realizados para que más familias puedan adquirir una vivienda social, con programas que facilitan el crédito y nuevas modalidades de financiamiento compartido”, afirmó.

La dirigente explicó que actualmente existen esquemas que permiten a dos personas unir ingresos para obtener una vivienda con valor de hasta 1.5 o incluso 2 millones de pesos, lo que amplía significativamente las oportunidades de compra dentro del mercado formal.

Espitia Lanuza subrayó que esta tendencia coincide con el crecimiento del mercado inmobiliario en la zona metropolitana de San Luis Potosí, considerado uno de los polos de mayor dinamismo del país, impulsado por la industria automotriz, el turismo y la expansión urbana.

“La vivienda vertical y los desarrollos mixtos seguirán siendo una alternativa viable ante el alto costo de la tierra, pero San Luis no es una ciudad cara: es una ciudad privilegiada, con clima estable, sin fenómenos naturales graves y con gran conectividad. Todo eso incrementa su atractivo para invertir”, apuntó.

La representante del sector inmobiliario confió en que, con la estabilidad económica prevista y el fortalecimiento de la vivienda social, 2026 marcará una etapa de consolidación para el mercado habitacional, tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional.