Proyecta Villa de Reyes más viviendas para trabajadores de ZI

El presidente municipal de Villa de Reyes, Ismael Hernández Martínez, informó que el ayuntamiento espera un aumento en sus ingresos para el próximo año, con una estimación de entre 80 y 85 millones de pesos, derivado de ajustes en los valores catastrales y del cambio de uso de suelo en algunas comunidades del municipio.

Durante una entrevista, el edil explicó que el presupuesto actual ronda entre 72 y 76 millones de pesos, y que los posibles ajustes se realizarán "cuidando a la población", en coordinación con la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda del Congreso del Estado.

Añadió que las multas de tránsito mantienen una recaudación baja y en algunos casos se sustituyen por servicio social, mientras que en el impuesto predial solo se prevén reajustes por la revaluación de terrenos con vocación industrial. . "Nada más es darles el valor que merecen las tierras, pero en el predial no creo que sea tan afectado", indicó.

Hernández Martínez señaló que los recursos se destinarán principalmente a proyectos de infraestructura en al menos 12 comunidades, entre ellas Bledos, Carranco, La Ventilla, Carrera Torres, Rosario, San Miguel, Centenario, Gogorrón y Socavón, donde se contemplan pavimentaciones y áreas recreativas con montos que van de 5 a 15 millones de pesos, según el tipo y extensión de las obras.

El alcalde adelantó que el municipio busca acreditar el cambio de uso de suelo para facilitar la creación de nuevos fraccionamientos habitacionales, ante la falta de vivienda para los más de 10 mil trabajadores de la zona industrial con derecho a crédito Infonavit.

En materia de agua potable, Hernández Martínez explicó que el municipio enfrenta actualmente dificultades en la cabecera municipal, donde el suministro se redujo de 45 a 27 litros por segundo debido a derrumbes y daños en el pozo principal.

"Estamos batallando con la población de la cabecera y nada más en espera de comisión, que nos autoricen la subestación para el otro pozo", dijo. Agregó que los primeros análisis del nuevo pozo indican una capacidad de 50 a 55 litros por segundo, suficiente para abastecer a los 10 a 15 mil habitantes de la cabecera.

En tanto, el suministro se mantiene con siete pipas que operan a diario y de manera gratuita para atender a las colonias donde no llega el servicio por red.