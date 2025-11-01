Panteones de Soledad recibirán a 5 mil visitantes

La Dirección de Servicios Municipales municipales informó que para los días 1 y 2 de noviembre, se prevé recibir a más de 5 mil visitantes entre los dos cementerios municipales, “Nuestra Señora del Refugio” I y “El Señor de la Misericordia”.

Antonio Zamarripa, director del departamento, señaló que desde la semana pasada se reforzaron los trabajos en los camposantos para recibir a los visitantes que acuden desde el 30 y 31 de octubre a los panteones.

“Mucha gente anticipa la visita para evitar la aglomeración, por eso desde inicios de esta semana los panteones estaban completamente limpios para todas las familias que acuden días antes”.

Detalló que los empleados llevaron a cabo labores de barrido general, poda de áreas verdes, retiro de escombros y limpieza de tumbas. Además, se colocó señalética y se realizó la revisión de los servicios básicos, incluyendo alumbrado y agua potable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Siempre se toma en cuenta el tema del agua, que haya suficiente para las familias que realizan la limpieza de lápidas y el riego de las flores que llevan a sus familiares difuntos.”

Ante la gran afluencia de visitantes, el funcionario señaló que se contempla durante esos dos días recolectar alrededor de 2.5 toneladas de desechos en los dos cementerios municipales.