logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

Se revisan alternativas con Segam y UASLP para elegir equipo adecuado y definir costos del proyecto

Por Flor Martínez

Agosto 20, 2026 01:42 p.m.
A
Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Debido al costo de los equipos especializados para medir la calidad del aire, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez analiza un proyecto para instalar una nueva estación de monitoreo, con la expectativa de concretarlo antes de que concluya la actual administración.

      Yasmín Luna Barrios, titular de Ecología Municipal, informó que el área cuenta con el respaldo del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para llevar a cabo esta iniciativa, aunque señaló que el principal factor por definir es el costo de los instrumentos necesarios para realizar las mediciones.

      Explicó que ya se han establecido acercamientos con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con quienes se revisan las alternativas disponibles y sus costos, a fin de determinar qué equipo sería el más adecuado para las condiciones del municipio, desde la periferia hasta la zona centro.

      La funcionaria precisó que el proyecto todavía se encuentra en etapa de análisis, por lo que aún no existe un monto definido de inversión; no obstante, refirió que son costosos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe recordar que la estación de monitoreo de la calidad del aire que operaba en la escuela primaria Primera de Mayo permanece inactiva desde el año pasado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire
      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      Analiza nueva estación para monitorear calidad del aire

      SLP

      Flor Martínez

      Se revisan alternativas con Segam y UASLP para elegir equipo adecuado y definir costos del proyecto

      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas
      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas

      Convoca Implan a comunidades indígenas para consultas

      SLP

      Samuel Moreno

      La consulta abordará temas como movilidad, vivienda, seguridad y participación ciudadana en San Luis Potosí.

      Involucran a edil de Cerro de San Pedro en conflicto por predio
      Involucran a edil de Cerro de San Pedro en conflicto por predio

      Involucran a edil de Cerro de San Pedro en conflicto por predio

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Blanca Estela Hernández denuncia agresiones y amenazas vinculadas a la disputa

      SLP mantiene buenas condiciones para invertir: Sedeco
      SLP mantiene buenas condiciones para invertir: Sedeco

      SLP mantiene buenas condiciones para invertir: Sedeco

      SLP

      Martín Rodríguez

      El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico afirma que San Luis Potosí ofrece un ambiente seguro y estable para inversionistas.