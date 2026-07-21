PT debe revisar caso de negativa de registro: TEE
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María Guadalupe Vivas Noyola acusó que el Partido del Trabajo le impidió competir por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso vinculado a Morena rumbo al 2027; sin embargo, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) determinó que el conflicto deberá resolverse primero dentro de las instancias internas del partido.
La militante petista acudió al órgano electoral para impugnar la negativa de registro que, afirmó, ocurrió el pasado 26 de junio cuando intentó entregar su solicitud. No obstante, las magistraturas resolvieron por unanimidad que el recurso no podía ser analizado directamente, debido a que no había agotado la justicia partidista.
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