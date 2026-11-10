Pugnan por legislar sobre menstruación

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La falta de productos de higiene menstrual y de condiciones adecuadas en los sanitarios escolares obliga a 32% de las adolescentes a faltar a clases durante su periodo, una problemática que también está relacionada con la desinformación, el dolor y el temor a ser juzgadas, expuso Andrea Rodríguez, fundadora de la Organización para Chicas A.C., durante el Foro de Menstruación Digna realizado este lunes en el Congreso del Estado.

Al presentar los resultados de un primer estudio aplicado a mil 322 adolescentes de entre 12 y 15 años en cinco entidades del país, incluida San Luis Potosí, la activista evidenció las deficiencias que enfrentan las estudiantes para gestionar su menstruación en las escuelas, desde la falta de insumos gratuitos hasta la ausencia de baños con privacidad, agua, jabón y papel higiénico.

Entre los hallazgos también destacó que 67% de las participantes considera que en sus planteles no hay docentes capacitados para brindar orientación sobre salud menstrual, mientras que 43% reportó dificultades para acceder a atención médica profesional. Además, 73% manifestó haber experimentado dolores menstruales que afectan sus actividades cotidianas.

Rodríguez explicó que el ausentismo no responde exclusivamente a las molestias físicas, pues muchas adolescentes prefieren quedarse en casa por miedo a mancharse, recibir burlas o ser reprendidas cuando solicitan permiso para acudir al baño. También señaló que, aunque algunas reciben clases de biología sobre el ciclo menstrual, persiste un desconocimiento sobre los cambios hormonales y las distintas etapas de este proceso.

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Ante este panorama, informó que la organización prepara un censo nacional que abarcará las 32 entidades federativas, con el propósito de generar información que permita impulsar políticas públicas en materia educativa y de salud.