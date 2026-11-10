logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pugnan por legislar sobre menstruación

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Pugnan por legislar sobre menstruación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de productos de higiene menstrual y de condiciones adecuadas en los sanitarios escolares obliga a 32% de las adolescentes a faltar a clases durante su periodo, una problemática que también está relacionada con la desinformación, el dolor y el temor a ser juzgadas, expuso Andrea Rodríguez, fundadora de la Organización para Chicas A.C., durante el Foro de Menstruación Digna realizado este lunes en el Congreso del Estado.

      Al presentar los resultados de un primer estudio aplicado a mil 322 adolescentes de entre 12 y 15 años en cinco entidades del país, incluida San Luis Potosí, la activista evidenció las deficiencias que enfrentan las estudiantes para gestionar su menstruación en las escuelas, desde la falta de insumos gratuitos hasta la ausencia de baños con privacidad, agua, jabón y papel higiénico.

      Entre los hallazgos también destacó que 67% de las participantes considera que en sus planteles no hay docentes capacitados para brindar orientación sobre salud menstrual, mientras que 43% reportó dificultades para acceder a atención médica profesional. Además, 73% manifestó haber experimentado dolores menstruales que afectan sus actividades cotidianas.

      Rodríguez explicó que el ausentismo no responde exclusivamente a las molestias físicas, pues muchas adolescentes prefieren quedarse en casa por miedo a mancharse, recibir burlas o ser reprendidas cuando solicitan permiso para acudir al baño. También señaló que, aunque algunas reciben clases de biología sobre el ciclo menstrual, persiste un desconocimiento sobre los cambios hormonales y las distintas etapas de este proceso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante este panorama, informó que la organización prepara un censo nacional que abarcará las 32 entidades federativas, con el propósito de generar información que permita impulsar políticas públicas en materia educativa y de salud.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Responde Galindo a Gallardo por el puente Jacobo Payán
        Responde Galindo a Gallardo por el puente Jacobo Payán

        Responde Galindo a Gallardo por el puente Jacobo Payán

        SLP

        Redacción

        Sostuvo que la obra se contrató por 244.9 millones de pesos y pidió al gobernador publicar la licitación del paso superior en la salida a Guadalajara.

        Fiscalía para desapariciones operará cuanto antes, dice Torres Sánchez
        Fiscalía para desapariciones operará cuanto antes, dice Torres Sánchez

        Fiscalía para desapariciones operará "cuanto antes", dice Torres Sánchez

        SLP

        Rubén Pacheco

        Colectivos denunciaron recientemente falta de financiamiento durante 2026

        Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas
        Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

        Evidencian rezago en atención a salud menstrual en escuelas

        SLP

        Samuel Moreno

        Tres de cada 10 alumnas se ausentan por falta de productos y condiciones de higiene en los planteles

        Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje
        Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

        Habitantes de Azaleas denuncian problemas en red de drenaje

        SLP

        Flor Martínez

        El Ayuntamiento comenzó la sustitución de tuberías tras reportes sin respuesta de Interapas en colonia Azaleas.