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Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo

Un hombre de 61 años sufrió una herida leve en la cabeza y rechazó ser trasladado a un hospital

Por Redacción

Julio 10, 2026 07:58 a.m.
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Camioneta choca en paradero y vuelca en bulevar México-Laredo
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre de 61 años resultó lesionado luego de que la camioneta que conducía chocó contra la base de concreto de un paradero de Red Metro y terminó volcada sobre el bulevar México-Laredo.

      El accidente ocurrió la noche de este jueves, entre las calles Reforma y Zaragoza, cerca del barrio Las Lomas, hasta donde acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias para brindar auxilio.

      El conductor fue identificado como Mauricio Ortiz, quien viajaba en una camioneta Chevrolet Tornado azul con dirección de norte a sur, desde la zona de los cines hacia el centro de la ciudad.

      De acuerdo con la información recabada, al pasar frente a las antiguas instalaciones de la agencia Ford, el conductor perdió el control, salió del carril hacia la derecha y se impactó contra la estructura de concreto del paradero.

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      Tras el choque, la unidad volcó y quedó con las llantas hacia arriba.

      Mauricio sufrió una herida leve en la cabeza; sin embargo, se negó a ser trasladado a un hospital.

      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y solicitaron una grúa para retirar la camioneta siniestrada.

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