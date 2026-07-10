Registrarán nuevos partidos hasta el 15 de agosto

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Las organizaciones que logren obtener el registro como partidos políticos nacionales, tendrán hasta el próximo 15 de agosto para solicitar su inscripción ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) si buscan competir en la elección de 2027 en San Luis Potosí, donde estará en juego la gubernatura del estado.

El registro también les abriría la puerta al financiamiento público y modificaría la distribución de prerrogativas entre las fuerzas políticas ya establecidas.

El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García informó que el CEEPAC verificará que cada partido de nueva creación cumpla con los requisitos legales antes de autorizar su participación en el proceso electoral local. Para ello deberán acreditar su registro nacional, presentar sus documentos básicos y comprobar la integración de sus órganos directivos en la entidad.

Explicó que, una vez presentada la solicitud, el organismo electoral contará con un plazo de 15 días naturales para resolver. En caso de ser aprobada, la inscripción surtirá efectos a partir del 15 de septiembre de 2026, fecha a partir de la cual las nuevas fuerzas políticas podrán participar formalmente en el proceso electoral local.

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El plazo cobra relevancia porque al menos dos organizaciones mantienen actividades para convertirse en partidos políticos nacionales. Se trata de Somos México y PAZ;, proyectos que forman parte de las agrupaciones que notificaron al Instituto Nacional Electoral su intención de obtener el registro nacional.

Actualmente, San Luis Potosí cuenta con siete partidos políticos nacionales con registro de militantes, de acuerdo con el Proceso de Verificación del Padrón de Militantes de Partidos Políticos Nacionales 2023. El PVEM concentra el mayor número de afiliados, con 99 mil 727; le siguen Morena, con 37 mil 576; el PRI, con 20 mil 436; el PT, con 10 mil 616; Movimiento Ciudadano, con 9 mil 764; el PAN, con 6 mil 998, y el PRD, con 2 mil 527. La eventual incorporación de nuevas fuerzas políticas obligará a redistribuir el financiamiento público que reciben los partidos con registro en la entidad.