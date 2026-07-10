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Abrirá el DIF en V. de Pozos inscripciones para "camping"

Por Leonel Mora

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Abrirá el DIF en V. de Pozos inscripciones para "camping"
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      Para las niñas y niños que no alcanzaron inscripción en los campamentos de verano de la Biblioteca Municipal de Villa de Pozos o del Salón Ejidal de San Nicolás de los Jasso, el DIF Municipal abrirá inscripciones a su propio campamento el próximo lunes 13 para luego iniciar actividades en el Centro Educativo TEPEU del 27 de julio al 7 de agosto.

      La dependencia invitó a las familias poceña a inscribir a sus hijas e hijos con edades de los seis a los 11 años, con la promesa de que el Campamento de Verano 2026 será "un espacio donde se podrá aprender, jugar, hacer nuevos amigos y disfrutar de días llenos de deportes, talleres, juegos, visitas y muchas sorpresas más".

      Las inscripciones se realizarán directamente en el Centro TEPEU ubicado en la calle de Veracruz 415 en la tercera sección de Prados de San Vicente, del 13 al 17 de este mes (julio) en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y será necesario el pago de una cuota de recuperación de costos. Para mayores informes, las personas interesadas se pueden comunicar al teléfono 444 824 04 26.

      Además de la cuota de recuperación, se debe proporcionar la CURP del menor, comprobante de domicilio, INE de la madre o padre, dos fotografías del menor y dos fotografías de la madre o padre que vaya a ser el representante del menor.

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