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Lluvias seguirán este viernes; PC pide extremar precauciones

Las tormentas podrían intensificarse a partir del mediodía y extenderse durante el fin de semana en las cuatro regiones del estado

Por Redacción

Julio 10, 2026 07:00 a.m.
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Lluvias seguirán este viernes; PC pide extremar precauciones
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      Las lluvias continuarán este viernes en San Luis Potosí y podrían intensificarse durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes acompañadas de rachas de viento.

      El organismo informó que las condiciones se mantendrán en las cuatro regiones del estado e, incluso, podrían prolongarse durante el fin de semana, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta ante posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.

      Para la zona Centro se prevé una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 15; en el Altiplano se esperan 30 y 14 grados, respectivamente. En la Zona Media el termómetro alcanzará los 32 grados con mínima de 18, mientras que la Huasteca registrará el ambiente más caluroso, con una máxima de 36 grados y una mínima de 23.

      Protección Civil señaló que durante el paso de las tormentas podrían presentarse rachas de viento, por lo que exhortó a evitar transitar por zonas inundadas, resguardarse durante la actividad eléctrica y conducir con precaución.

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      La dependencia recordó que, en caso de alguna emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del sistema 911 o mediante el número de WhatsApp habilitado por la corporación para recibir reportes.

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