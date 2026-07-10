logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMA AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

AMA AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Herrera pide paciencia en proceso de Rafa Márquez

Destacó la importancia de la continuidad para lograr resultados sólidos

Por El Universal

Julio 10, 2026 09:18 a.m.
A
Herrera pide paciencia en proceso de Rafa Márquez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La designación de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana rumbo al proceso mundialista de 2030 ha generado diversas reacciones en el entorno futbolístico nacional.

      Miguel Herrera respalda nombramiento de Rafael Márquez

      Apenas unas horas después de oficializarse su nombramiento, Miguel Herrera, actual técnico del Atlante y quien dirigió al Tricolor en la Copa del Mundo de Brasil 2014, celebró la decisión y le expresó su respaldo.

      Herrera destacó la importancia de otorgarle confianza y continuidad a Márquez, recordando que los proyectos largos y sólidos son los que permiten alcanzar resultados importantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Herrera destaca ejemplos internacionales y futuro del proyecto

      Como ejemplo, mencionó el caso de selecciones como Francia, que gracias a la estabilidad en sus procesos han logrado competir de manera constante por títulos internacionales.

      "Es un gran tipo y me parece que se lo merece, ojalá le den toda la confianza y lo mantengan en el puesto. Ojalá él se vaya después de 2030 y, si se puede quedar más tiempo, mejor. Hay que aprender de los proyectos como Francia; ellos van por un título internacional", comentó.

      Herrera, finalizó el tema del Tricolor, aceptando que el exjugador del FC Barcelona tiene una gran generación de futbolistas jóvenes, y la muestra se dio en el Mundial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Herrera pide paciencia en proceso de Rafa Márquez
      Herrera pide paciencia en proceso de Rafa Márquez

      Herrera pide paciencia en proceso de Rafa Márquez

      SLP

      El Universal

      Destacó la importancia de la continuidad para lograr resultados sólidos

      Victoria de Orioles sobre Cachorros
      Victoria de Orioles sobre Cachorros

      Victoria de Orioles sobre Cachorros

      SLP

      AP

      Con un hit en la octava, Jeremiah Jackson impulsa dos carreras

      Presentan la Copa Electricshow Motocross
      Presentan la Copa Electricshow Motocross

      Presentan la Copa Electricshow Motocross

      SLP

      Romario Ventura

      Quansah fue suspendido dos juegos
      Quansah fue suspendido dos juegos

      Quansah fue suspendido dos juegos

      SLP

      El Universal