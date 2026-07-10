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Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital

Río Santiago y bulevar Jacobo Payán ya son transitables; autoridades alertan por pavimento mojado, encharcamientos y neblina

Por Redacción

Julio 10, 2026 08:21 a.m.
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Reabren todas las vialidades tras lluvias en la capital
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      La mañana de este viernes no se reportan cierres vehiculares derivados de las lluvias en la capital potosina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

      De acuerdo con el reporte emitido a las 6:55 horas, se encuentran transitables el puente Manuel José Othón, el desnivel Himalaya, puente Naranja, puente Pemex, los desniveles de Plaza San Luis y Glorieta Real Inn, así como la Glorieta González Bocanegra.

      También están abiertos a la circulación el río Santiago, el bulevar Jacobo Payán y el nuevo libramiento en la entrada a la presa San José.

      La corporación pidió a los automovilistas conducir con precaución y salir con anticipación, debido a que persisten tramos con pavimento mojado y algunos encharcamientos.

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      Además, en el cuadrante norte de la ciudad se registra neblina, por lo que se recomendó reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia prudente entre vehículos.

      La noche del jueves, alrededor de las 21:00 horas, se había restablecido la circulación en el río Santiago, aunque todavía presentaba acumulaciones de agua en algunos puntos. En ese momento, el bulevar Jacobo Payán permanecía cerrado, pero fue reabierto durante las primeras horas de este viernes.

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