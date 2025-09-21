logo pulso
Que alista Soledad su separación de Interapas

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Que alista Soledad su separación de Interapas

Soledad de Graciano Sánchez prepara la solicitud formal para separarse del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), respaldada en el descontento de la población por las deficiencias en el suministro de agua y el deterioro de la red de drenaje, aseguró la diputada Diana Ruelas Gaitán.

Según la legisladora, las autoridades municipales ya trabajan en la elaboración del proyecto de desincorporación, mientras que la ciudadanía muestra disposición a esperar los tiempos necesarios para concretar la separación. “No es únicamente una idea administrativa sino que cuenta con el respaldo de la ciudadanía; la gente está dispuesta a ser paciente para lograr este objetivo”, indicó Ruelas Gaitán.

Por su parte, la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, destacó que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal por parte del municipio. Inicialmente se mencionaba que el proceso podría comenzar en octubre del año pasado. “Al menos en la Comisión del Agua no hemos tenido ninguna información al respecto, no se han comunicado”, comentó García Martínez en su momento.

La legisladora explicó que el municipio, tiene la facultad de desincorporarse del organismo pero advirtió que, se deben garantizar los recursos presupuestales y la capacidad para administrar la distribución de agua de manera independiente. 

“Soledad lo puede hacer, tiene toda su facultad como ayuntamiento de una desincorporación. Sólo hay que ver que realmente cuente con el tema del presupuesto y que realmente tenga el alcance para la distribución del agua, no es algo tan sencillo, señaló.

Ambas diputadas coincidieron en que, aunque Interapas enfrenta problemas administrativos y financieros, la decisión final sobre la separación dependerá del avance del proyecto municipal y del cumplimiento de los requisitos legales y presupuestales para garantizar el servicio a la ciudadanía.

