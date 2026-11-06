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Quejas por lentitud en obra de Interapas

Vecinos protestaron por drenaje colapsado en Barrio de Santiago

Por Samuel Moreno

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Quejas por lentitud en obra de Interapas
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      Vecinos de la calle Ignacio Altamirano, perteneciente al Barrio de Santiago, bloquearon parcialmente la avenida Damián Carmona para exigir al Ayuntamiento capitalino y al Interapas que reanuden los trabajos de rehabilitación que permanecen detenidos en el tramo comprendido entre Pedro Moreno y Damián Carmona.

      Con pancartas y consignas, los inconformes señalaron que la falta de avances en las obras ha complicado la movilidad cotidiana, además de generar problemas con el drenaje. 

      Advirtieron que las condiciones de la vialidad representan mayores dificultades para adultos mayores y personas con discapacidad, quienes enfrentan obstáculos para desplazarse por el sector.

      Los colonos también exigieron que Interapas sustituya las antiguas líneas de drenaje, pues consideran que, de no renovarse, las fugas y los colapsos podrían repetirse incluso después de que se coloque nuevo pavimento, lo que obligaría a abrir nuevamente la calle.

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      Indicaron que hace aproximadamente una semana personal de Obras Públicas municipal acudió para continuar con los trabajos; sin embargo, días después dejaron de observar maquinaria y actividad en el lugar, por lo que decidieron manifestarse para solicitar una respuesta y una fecha concreta para la conclusión de las obras.

      A la inconformidad se suma el problema de los encharcamientos durante las lluvias, debido a que el agua no logra desalojarse con rapidez y permanece estancada entre las áreas intervenidas, donde también se generan acumulaciones de aguas negras. Los habitantes pidieron que las autoridades atiendan la situación y eviten que las afectaciones se prolonguen.

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