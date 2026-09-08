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Rafael Rebolloso recorre las calles vendiendo frutas

Por Flor Martínez

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Rafael Rebolloso recorre las calles vendiendo frutas
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      Desde hace 35 años, Rafael Rebolloso Martínez recorre distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez a bordo de su triciclo, en el que transporta fruta y verdura de temporada que ofrece diariamente a sus clientes. Originario de la colonia El Polvorín, Rafael mantiene una ruta que cambia dependiendo del día. Este lunes se dirigía hacia la colonia Progreso, para después continuar rumbo al Santuario y posteriormente hacia Himno Nacional, donde asegura que cuenta con clientes habituales.

      "Mi recorrido, diario de mi trabajo", resume Rafael, quien también los miércoles y sábados se desplaza por diferentes sectores de Soledad y llega hasta Tierra Blanca para ofrecer sus productos.

      En su triciclo lleva fruta y verdura fresca de temporada. Entre los productos que comercializa se encuentra el limón, que actualmente vende a 40 pesos el kilogramo; uva a 100 pesos; aguacate a 70 pesos; chile serrano y otros productos a alrededor de 50 pesos por kilo.

      Rafael señala que algunos productos han registrado incrementos importantes en las últimas semanas. Como ejemplo, menciona que el chile serrano llegó a venderse hasta en 100 pesos por kilogramo, mientras que el poblano alcanzó precios de entre 80 y 100 pesos.

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      Actualmente, ambos productos han bajado y los ofrece a alrededor de 50 pesos por kilo; explicó que, aunque en algunos establecimientos pueden encontrarse frutas y verduras a precios más bajos, en ocasiones se trata de productos que ya llevan varios días almacenados. Por ello, sostiene que procura trabajar con mercancía fresca y de temporada.

      Su jornada comienza alrededor de las 11:30 de la mañana y concluye cerca de las 7:30 de la noche, cuando regresa a casa después de recorrer las colonias y vender prácticamente toda la mercancía que lleva.

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