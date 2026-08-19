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Ratifica UASLP denuncia por ataque a su red cibernética

Por Leonel Mora

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Ratifica UASLP denuncia por ataque a su red cibernética
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      La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, informó que la denuncia por incidentes de ciberseguridad que afectaron diversos sistemas institucionales ya fue ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que será esta autoridad la que dé a conocer los avances de la investigación, cuando disponga de ellos.

      La funcionaria universitaria indicó que lo anterior sucederá "una vez que las instancias que investigan le remitan informes (a la FGR)".

      Por lo demás, las autoridades universitarias en general están limitadas en cuanto a informar sobre el tema de ciberseguridad, ya que se trata de una investigación en curso en la cual hay que respetar aspectos como el debido proceso y la secrecía de los datos que estará analizando la autoridad federal.

      Navarro Sánchez añadió que "la atención a los procesos (administrativos) se ha dado de forma manual; el cumplimiento de obligaciones, por medios alternos autorizados y el levantamiento de los sitios (web) se realizará de manera paulatina a través de sus respaldos".

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      La UASLP es la primera interesada en que se aclare lo sucedido en el tema de ciberseguridad, sus orígenes y alcances, a fin de dejar a salvo sus sistemas y acervo informático.

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