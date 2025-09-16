Ratifican a integrantes de la Jucopo

Las y los coordinadores de los Grupos y Representaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, fueron ratificados para el segundo año de ejercicio legal, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Héctor Serrano Cortés, quien aseguró que la integración de la Junta seguirá sin modificaciones.

“Hasta el momento no tenemos conocimiento de cambios en la designación de coordinadores; todo continuará como en el primer año”, señaló el legislador, quien además destacó que la Directiva inició funciones para este nuevo periodo legislativo.

En otro tema, Serrano Cortés calificó como histórico el inicio de funciones del nuevo Poder Judicial, el cual comenzará a operar formalmente a partir de este 15 de septiembre; “nos llena de satisfacción concluir este proceso con la toma de protesta de quienes habrán de integrar el Poder Judicial”.

El diputado recordó que la integración del nuevo órgano judicial implicó seguir un procedimiento sin precedentes, desde la propuesta del Ejecutivo Federal hasta los dictámenes aprobados por las diferentes cámaras, y finalmente retomados en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serrano Cortés subrayó que este proceso democrático fue exitoso y posicionó a San Luis Potosí como uno de los estados con mayor efervescencia y participación ciudadana en la elección de personas juzgadoras.

“Hoy, tras la rendición de protesta de los encargados de impartir justicia, se atenderá el reclamo legítimo del pueblo potosino”, añadió.

Finalmente, enfatizó que se trata de un hecho histórico y que los legisladores se sienten honrados de haber formado parte de este proceso, que representa un legado para las y los habitantes de la entidad.