Habrá operativo especial para recolección de basura en el C.H.

La Dirección de Gestión de Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que durante las festividades patrias se mantendrán las rutas de recolección de basura y se anunció la implementación de un operativo especial para la atención de las zonas del primer cuadro de la ciudad.

Con motivo de la conmemoración del 125 Aniversario del Grito de Independencia Nacional, el Gobierno de la Capital de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, implementó un operativo especial de limpieza en coordinación con la empresa RED Ambiental. El objetivo principal es asegurar que las plazas, jardines y vialidades del Centro Histórico permanezcan en condiciones óptimas para el disfrute de la ciudadanía durante las celebraciones patrias.

Para atender de manera adecuada los espacios públicos más concurridos, se designó personal en distintas zonas estratégicas del primer cuadro de la ciudad. En la Plaza de Armas fueron asignados tres trabajadores; en la Plaza del Carmen y en la Plaza Fundadores se contará con dos empleados respectivamente; mientras que en la Alameda “Juan Sarabia”, debido a la instalación de puestos de comida, se destinó un total de ocho trabajadores para reforzar las tareas de limpieza.

De igual manera, se desplegó personal en otras zonas, como en el paseo Hidalgo y Zaragoza se designaron dos trabajadores en cada una, y en el Jardín de San Juan de Dios se asignó un elemento encargado de mantener el espacio en buen estado. Con esta distribución, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos busca abarcar de manera integral las áreas con mayor afluencia de visitantes.

El operativo también contempla el seguimiento a las actividades del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, que partirá del Eje Vial de Reforma y concluirá en el Jardín de Tequis. Durante este recorrido, se reforzará la limpieza en los espacios donde se presentarán grupos musicales y se llevará a cabo la verbena popular, con el fin de mantener el orden y la limpieza en todo momento.

Asimismo, se implementará un retiro oportuno de tarimas y estructuras utilizadas en las celebraciones, lo que permitirá facilitar y agilizar las labores de aseo.