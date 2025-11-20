Sin fecha de reparación para el pozo El Palmar
Interapas además informó de otras 5 rehabilitaciones de pozos que suministran agua en la zona metropolitana
De octubre a la fecha, el organismo operador de agua metropolitano, Interapas, ha informado de por lo menos 5 fallas en diversos pozos que suministran el vital líquido a diversas colonias de la zona de injerencia, todas por falla en el equipo de bombeo de la infraestructura.
El organismo informó, que el pasado 6 de octubre por una falla en el equipo de bombeo quedó fuera de operación el Pozo Muñoz II afectando a un total de 9 colonias, incluyendo San Pedro, Tequisquiapan, Del Río, Albino García, Villas Campestre, las Norias, Las Huertas, La Victoria y Bugambilia. El cual fue reparado el 10 de octubre.
Posteriormente, ese mismo día, se registró la falla también en el equipo de bombeo del Pozo Villamagna, el cual afectó el fraccionamiento homónimo y entró en operación hasta el 16 de octubre.
Mientras que el 15 de octubre, se registró por las mismas causas la falla en el Pozo Aguaje II, afectando a las colonias de Residencial Del Bosque, Puerta De Piedra y Simón Díaz, siendo rehabilitado hasta el 22 de octubre.
