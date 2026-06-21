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Realizan campaña antirrábica

Por Leonel Mora

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Realizan campaña antirrábica
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      Por iniciativa del concejal regidor Luis Enrique López Martínez, este sábado hubo campaña de vacunación antirrábica en el jardín principal de Villa de Pozos. El funcionario resaltó la importancia de realizar estas campañas en temporada de calor, no sólo en la cabecera municipal, sino también en colonias y localidades rurales del municipio.

      El puesto colocado en el jardín operó de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde para dar oportunidad a las y los dueños de mascotas que quizás trabajan de lunes a viernes, que pudieran acudir este día a vacunar a sus animales de compañía. Durante la entrevista con el regidor, se acercaron algunas personas principalmente con perros.

      La vacuna antirrábica se aplicó de forma totalmente gratuita a perros y gatos mayores de un mes de nacidos y que no estén bajo algún tratamiento veterinario. En caso de no contar con cartilla de vacunas, se otorga un comprobante respaldado por los Servicios de Salud del Estado.

      Además de esta campaña impulsada por el regidor López Martínez, el gobierno de Villa de Pozos realiza campañas periódicas tanto de vacunación como de esterilización a través de su Dirección de Gestión Ambiental y con apoyo de instituciones del Estado.

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