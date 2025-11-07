Realizarán enroques en gabinete de Soledad

El secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Benjamín Pérez Álvarez, informó, que en los próximos días se realizarán ajustes dentro del gabinete municipal.

Precisó que, tal como lo adelantó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se trata de enroques en cuatro áreas de la administración, mismos que serán anunciados directamente por el edil.

Explicó que los cambios responden a las demandas ciudadanas y al compromiso del gobierno municipal de mejorar la prestación de servicios y entregar mejores resultados.

“Esperamos que en los próximos días nos los dé a conocer; él comentó que sería en estas fechas”, señaló.

Indicó que estos movimientos forman parte de una evaluación interna, con el objetivo de optimizar el recurso humano y atender situaciones detectadas por el alcalde para fortalecer el desempeño de la administración.

“La instrucción del alcalde es fortalecer áreas que tienen contacto directo con la población y que requieren mayor capacidad de respuesta, por lo que estos ajustes pretenden optimizar el recurso humano y garantizar mejores resultados para los habitantes de Soledad”.

Añadió que, una vez que sean oficializados, los movimientos se harán públicos y se informarán los nombres de los funcionarios que serán reubicados, insistió que los cambios tienen como eje el mejorar el desempeño de la administración municipal.