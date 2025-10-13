Rechaza el PAN cuotas de género

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, se pronunció a favor de la participación de las mujeres en política, pero advirtió que no debe hacerse a costa de generar desigualdades o reglas “a la medida”, al tiempo que pidió garantizar un piso parejo para hombres y mujeres rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante un encuentro con medios, la dirigente panista subrayó que el impulso a la representación femenina debe centrarse en abrir espacios reales y equitativos, y no en imponer disposiciones que terminen favoreciendo intereses particulares.

“Estoy a favor de que las mujeres participen y de que existan leyes que nos hagan más visibles, pero estoy en contra de que se generen desigualdades, tanto para hombres como para mujeres. En política no se pueden usar trajes a la medida; tenemos que competir en condiciones justas”, afirmó.

Rodríguez Hernández también criticó la inconsistencia de Morena en temas de paridad y transparencia, recordando que recientemente ese partido postergó hasta 2030 la discusión sobre el “antinepotismo”, pese a haberlo promovido como una de sus banderas.

“Morena vino a decir que no bajará candidaturas de familiares, pero estaremos observando, porque ya demostraron que no son congruentes. En San Luis Potosí merecemos un gobierno humanista, que atienda las verdaderas necesidades como el desabasto de medicinas y la salud de los potosinos”, sostuvo.

La dirigente panista destacó además que Acción Nacional cuenta con mujeres con trayectoria, experiencia y resultados, entre ellas las diputadas locales Aranza Puente y Mireya Mancini, así como la senadora suplente Estela Arriaga Márquez.

“En el PAN tenemos mujeres que han trabajado por San Luis Potosí, que han respondido en el Congreso y en la gestión pública. Todas ellas podrían levantar la mano con legitimidad”, expresó.