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Rechaza Morena a nuevo fiscal

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza Morena a nuevo fiscal
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      Cinco de seis diputados de Morena no asistieron a la sesión en la que se designó a Benjamín Pérez Álvarez como fiscal anticorrupción, y la dirigencia estatal del partido no ofreció una explicación sobre sus inasistencias.

      Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta estatal de Morena, señaló que corresponde a cada legislador informar públicamente porqué no participó en la votación.

      La dirigente precisó que Roberto García Castillo, coordinador de la bancada morenista, fue el único diputado de su partido que acudió y votó en contra del nombramiento. Afirmó que no hablaría por los otros legisladores ni justificaría decisiones individuales, aunque reiteró el rechazo de Morena al procedimiento 

      de designación.

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      Rodríguez Velázquez calificó la elección como un procedimiento precipitado y prácticamente un albazo legislativo. También pidió aclarar la diferencia entre los 17 votos a favor de Pérez Álvarez registrados durante el escrutinio y los 18 que posteriormente anunció el Congreso del Estado como resultado oficial, sin que se explicara la discrepancia.

      Sobre el perfil del nuevo fiscal, cuestionó las garantías de independencia que podrá ofrecer, debido a que anteriormente se desempeñó como secretario general del Ayuntamiento de Soledad y encabezó la Comisión Estatal del Agua. Señaló que existe una preocupación institucional sobre su capacidad para investigar posibles actos de corrupción en las estructuras gubernamentales de las que proviene.

      "¿Qué garantías de independencia tendrá una Fiscalía que debe investigar posibles actos de corrupción de las mismas estructuras gubernamentales de las que proviene su titular?, expresó. 

      La presidenta estatal de Morena Rita Ozalia Rodríguez aclaró que sus señalamientos no constituyen una acusación personal ni implican atribuirle alguna responsabilidad penal a Pérez Álvarez. Dijo que la Fiscalía Anticorrupción debe contar con autonomía e imparcialidad para investigar a todos los servidores públicos, sin compromisos ni subordinaciones.

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