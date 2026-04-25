Rechaza SEGE iniciativa contra la violencia

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) desestimó la iniciativa ciudadana para atender la violencia escolar en San Luis Potosí, al considerarla "no viable", pese a que datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señalan que el 80 por ciento de las quejas por vulneraciones a niñas y niños ocurren dentro de espacios educativos.

Claudia Cuéllar denuncia falta de respuesta de SEGE

La abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, advirtió además que la dependencia no respondió la mayoría de las solicitudes de información realizadas por organizaciones civiles. "Si alguien dice que no hay ningún problema, pues tenemos otros números", señaló, al evidenciar la contradicción entre los datos oficiales y la postura institucional.

Propuesta de unidades especializadas en escuelas

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La iniciativa, presentada el 4 de diciembre ante el Congreso del Estado por las asociaciones Shakti y Apoyaré, propone crear en cada escuela una Unidad de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Escolar con personal especializado. El objetivo es identificar casos de manera temprana, brindar atención psicológica inicial y canalizar a las instancias correspondientes.