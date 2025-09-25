logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechazan crear desarrollos en las zonas protegidas

Específicamente en la Cañada del Lobo y la Sierra de San Miguelito: comuneros

Por Rolando Morales

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Rechazan crear desarrollos en las zonas protegidas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que existan nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de la Cañada del Lobo y la Sierra de San Miguelito, pese a los señalamientos de comuneros y ejidatarios sobre la llegada de empresas constructoras.

Galindo aseguró que en sus múltiples recorridos por la zona, al menos cinco en lo que va del año, no ha observado fraccionamientos ni proyectos formales de urbanización. “No he visto ningún desarrollo formal, no he visto un fraccionamiento; he visto algunas casas que más bien son problemas internos, entre ellos de compras y ventas, que no sé si sean tan legales, seguramente no tienen permiso de construcción”, declaró.

El edil subrayó que se trata de una zona ejidal y comunal protegida, donde únicamente los propios dueños de las tierras tienen la facultad de construir, aunque recalcó que las autoridades municipales pueden intervenir si se les notifica de irregularidades a tiempo.

En ese sentido, Galindo insistió en que las construcciones que se observan actualmente no son recientes, sino edificaciones que llevan años, incluso en las inmediaciones de la presa. “No he visto nada nuevo, eso es lo que quiero decir”, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La postura del alcalde surge tras la reforestación realizada el pasado fin de semana en la Cañada del Lobo, donde comuneros expusieron su preocupación por la llegada de inmobiliarias y posibles afectaciones al área natural.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.
Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.

Llaman a reforzar la seguridad en el C.H.

SLP

Leonel Mora

Galindo: Claro que quiero ser gobernador
Galindo: Claro que quiero ser gobernador

Galindo: Claro que quiero ser gobernador

SLP

Daniel Ortiz Rmz

Con qué partido aún no lo sé; mi plataforma es el trabajo en la ciudad, señala Galindo Ceballos

Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum
Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum

Ignora Ruth González el llamado de Sheinbaum

SLP

El Universal

El Partido Verde se prepara para las elecciones estatales en San Luis Potosí con Ruth González Silva como posible candidata a la gubernatura, marcando diferencias con Morena.

Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich
Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich

Va la Contraloría contra papá de víctima del Rich

SLP

Rubén Pacheco

Le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa a Juan Ramón Infante