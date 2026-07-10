Rechazo total al fracking en la Zona Huasteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN ANTONIO.- Después de que se dio a conocer la llegada de presuntos documentos de Pemex anunciando el inicio de los trabajos de fracking en varias localidades del centro-sur de la Huasteca, los alcaldes de Tanlajás y San Antonio celebraron sesiones de Cabildo para denegar la posibilidad de permisos para el uso de fractura hidráulica en su territorio.

Humberto Lucero Magaña y Benito González Hernández, munícipes de Tanlajás y San Antonio dieron a conocer la semana pasada la llegada de documentos en los que presuntamente Pemex anunciaba el inicio de los trabajos en esas y otras localidades.

En comunicados dados a conocer por Congreso del Estado y por Pemex, se negó tal información, sin embargo, los oficios siguen en manos de los funcionarios de ambos municipios.

De cualquier manera, estos dos lugares prohibieron el fracking en sus demarcaciones bajo cualquier condición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Incluso el martes hubo una asamblea informativa en San Antonio con el alcalde y representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y asociaciones del pueblo tének para establecer el compromiso social de rechazo total al fracking.