Recientes lluvias favorecen niveles de presas, dice CEA
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Aunque mínimo, las lluvias registradas en los últimos días generaron que incrementaran los niveles del agua en algunas presas del estado de San Luis Potosí, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Expuso que el embalse El Realito aumentó 20 centímetros y la Valentín Gama, localizada en Villa de Reyes, incrementó alrededor de 30 centímetros, sin embargo, podría captar más en el transcurso de las próximas horas.
En tanto, la San José mantiene una capacidad al 80 por ciento, El Peaje con un 83 por ciento y La Lajilla cerca del 70 por ciento, complementó del directivo estatal.
Matizó que la mayoría de las precipitaciones cayeron en forma de granizo, por lo cual, se apelmazó y la filtración resulta diferente respecto a cuando llueve, porque "se da un escurrimiento superficial".
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"En relación a estas lluvias que se han presentado, pues en esta zona centro prácticamente el nivel de las presas se ha mantenido. Tuvimos solamente hace dos días el nivel que sí subió en El Realito", remató.
Martínez Sánchez destacó que las lluvias contempladas para las próximas semanas permitirán garantizar agua para la ciudadanía en los
próximos meses, dado que podrían elevarse los niveles de captación.
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